В Петербурге не смогли выбрать подрядчика для "информационного обслуживания" остановок

В конкурсе на содержание информационного оборудования на остановках общественного транспорта в Северной столице принял участие лишь один претендент.

Жители Санкт-Петербурга останутся без информационных табло на остановках. В Смольном не смогли выбрать подрядчика.

Отмечается, что в конкурсе на содержание информационного оборудования на остановках общественного транспорта в Северной столице принял участие лишь один претендент. Однако он не подошел под требования, которые выставил заказчик.

По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка не соответствует требованиям. – сообщается в протоколе на сайте госзакупок

Теперь на проведение дополнительного тендера потребуется дополнительное время. Таким образом, работы по обслуживанию информационных табло могут начаться не менее чем через месяц.

Транспортная реформа, которую продвигает команда губернатора Александра Беглова, продолжает вызывать проблемы в повседневной жизни населения.

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