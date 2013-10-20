В Петербурге не хватает рабочих и банкиров

В течение последних месяцев уровень конкуренции в Петербурге не менялся, только после 24 февраля он вырос до восьми человек на место.

На сегодняшний день в Петербурге на одно рабочее место претендует шесть-семь кандидатов, это считается нормой для рынка труда. Об этом в среду, 30 ноября, рассказали в пресс-службе "HeadHunter Северо-Запад".

В течение последних месяцев уровень конкуренции в Петербурге не менялся, только после 24 февраля он вырос до восьми человек на место.

Сейчас высокий уровень конкуренции фиксируется в сферах "Госслужба" (более 16 резюме на вакансию), "Юристы" (10), "Наука и образование" (9,3), "Административный персонал" и "Управление персоналом" (7). Кадровый дефицит наблюдается в областях "Рабочий персонал" (1,4), "Банки и финансы" (1,3), "Добыча сырья" (1,1), "Домашний персонал" (0,4) и "Консультирование" (0,1).

Фото: Piter.tv

