В Петербурге не хватает холодильников для хранения вакцины от COVID-19

В Петербурге разворачивают прививочные пункты для вакцинации от коронавируса. На данный момент их в городе только два. Однако холодильников для хранения вакцины сейчас не хватает. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Вице-губернатор отметил, что должна полностью соблюдаться холодовая цепочка – от фармакологической компании и до момента самой прививки.
В первую очередь прививки получат медики, сотрудники общественного транспорта, соцработникам.
Бесплатные лекарства для лечения коронавируса на дому получают более 18,7 тысяч петербуржцев.
Фото: Piter.tv
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