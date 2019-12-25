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В Петербурге не хватает холодильников для хранения вакцины от COVID-19
Сегодня, 8:16
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nastya960

В Петербурге не хватает холодильников для хранения вакцины от COVID-19

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Вице-губернатор Эргашев отметил, что должна полностью соблюдаться холодовая цепочка.

В Петербурге разворачивают прививочные пункты для вакцинации от коронавируса. На данный момент их в городе только два. Однако холодильников для хранения вакцины сейчас не хватает. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Вице-губернатор отметил, что должна полностью соблюдаться холодовая цепочка – от фармакологической компании и до момента самой прививки.

В первую очередь прививки получат медики, сотрудники общественного транспорта, соцработникам.

Бесплатные лекарства для лечения коронавируса на дому получают более 18,7 тысяч петербуржцев.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина, коронавирус, холодильник, эргашев
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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