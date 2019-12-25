В Петербурге не хватает холодильников для хранения вакцины от COVID-19

Вице-губернатор Эргашев отметил, что должна полностью соблюдаться холодовая цепочка.

В Петербурге разворачивают прививочные пункты для вакцинации от коронавируса. На данный момент их в городе только два. Однако холодильников для хранения вакцины сейчас не хватает. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Вице-губернатор отметил, что должна полностью соблюдаться холодовая цепочка – от фармакологической компании и до момента самой прививки.

В первую очередь прививки получат медики, сотрудники общественного транспорта, соцработникам.

Бесплатные лекарства для лечения коронавируса на дому получают более 18,7 тысяч петербуржцев.

Фото: Piter.tv