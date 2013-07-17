В Петербурге назвали сроки сдачи "проблемных" жилых объектов

В городе прошло совещание по вопросам завершения строительства долгостроев.

В Комитете по строительству обсудили сроки сдачи "проблемных" жилых объектов в Петербурге. В совещании приняли участие глава Комитета Игорь Креславский, зампредседателя Евгений Барановский, а также представители застройщиков и прокуратуры. Об этом пишет портал "Строительный Петербург".

Первым делом чиновники поговорили о ЖК "Панорамы Залива" на Двинской улице, 8/3. На данный момент объект готов на 95%. В нем ведутся отделочные работы лифтовых холлов первых этажей, монтируются вентиляционные системы, идет установка стальных ограждений парапета паркинга. Застройщик ЗАО "Трест-102" планирует завершить строительство в конце февраля. Сейчас на объекте идет итоговая проверка Службы Госстройнадзора.

Совещание продолжилось обсуждением строительной готовности объектов ООО "СК "Дальпитерстрой". Жилой дом с подземной автостоянкой в Парголово (корпус 27) готов на 95%. На площадке ведутся отделочные работы, пусконаладка инженерных сетей и оборудования, а также благоустройство и кирпичная кладка в паркинге. Объект планируют ввести в эксплуатацию в I квартале 2021 года.

Кроме того, стала известна судьба долгостроев компании ЗАО "ИСГ "Норманн", которую признали банкротом в апреле 2020 года. Строительство объектов завершает ООО "РСТИ". Достройка проводится в три этапа.

Так, в ЖК "Три апельсина" (2-й этап) завершены все тендерные процедуры и заключены договоры с субподрядчиками. Сейчас ведется оштукатуривание фасада здания, ремонт и восстановление системы отопления и вентиляции, а также системы внутреннего водоснабжения и канализации. Дольщики получат ключи от своих квартир не раньше III квартала 2021 года.

Общая строительная готовность многоквартирного дома ЖК "На Заречной" (1-й этап) составляет 80%. Там ведутся работы по ремонту и восстановлению системы вентиляции, обустройству индивидуального теплового пункта, устройству кровли паркинга. В стадии заключения договоры на восстановление инженерных сетей (отопление, водоснабжение и канализация, электроснабжение), на ремонт и восстановление лифтового оборудования, устройство фасадов. Объект планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2021 года.

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