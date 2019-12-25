В Петербурге назвали средний размер номинальной зарплаты

Она почти на 20 тысяч выше среднероссийского показателя.

В Мариинском дворце начались "нулевые" чтения бюджета Петербурга на 2022 год. Председатель Комитета по экономической политике Валерий Москаленко назвал среднюю номинальную заработную плату в городе за первые пять месяцев.

По его данным, средняя номинальная заработная плата составляет 72,8 тысячи рублей, что почти на 20 тысяч выше среднероссийского показателя. Уровень безработицы Валерий Москаленко оценил в 2,2%.

Также глава Комитета финансов Алексей Корабельников заявил, что темпы восстановления экономики в 2021 году выше, чем ожидалось. За семь месяцев в городской бюджет поступило 462 млрд рублей.

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