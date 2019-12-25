Стали известны имена победителей Суворовского фестиваля искусств

Фестиваль прошел в онлайн-формате.

В понедельник, 7 декабря, в Петербурге стали известны результаты VII Суворовского патриотического фестиваля искусств, который прошел в этом году в онлайн-формате в этом году. Об этом сообщила Российская газета.

Гран-при первой и второй степени получили два петербуржца в номинациях "эстрадный вокал" и "художественное слово". Вторую и третью степени также получили представители Ялты и Краснодара в номинации "художественное слово". Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, фестиваль смог расширить географию до международной благодаря новым формам коммуникации. Так, на участие в конкурсе подали заявки более 300 исполнителей, а онлайн-трансляции смотрели тысячи зрителей в России и за границей.

Трансляция подведения итогов конкурса поразила. Оценивание творческих работ в прямом эфире - превосходная идея, это очень ценно для участников отметили комментаторы.

Следующий фестиваль будет посвящен 800-летию со дня рождения Александра Невского и пройдет с 25 марта 2021 года в цифровом онлайн-формате.

Ранее мы писали, что фестиваль "Окно в Европу" проходит с усиленными мерами безопасности и профилактики COVID-19.

Фото: Piter.TV