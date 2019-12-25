В Петербурге назначат выплаты ветеранам и блокадникам к Дню Победы

Размер единовременной выплаты составит от 3 до 10 тысяч рублей.

Участники Великой Отечественной войны, вдовцы и вдовы погибших ветеранов, дети войны получат выплату. Документ появился на сайте Смольного.

Предполагается, что инвалиды и участники ВОВ получат по 10 тысяч рублей. Работники тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и родившийся в блокадном Ленинграде — по 7 тысяч рублей. Вдовам и вдовцам участникам ВОВ полагается 4 тысячи рублей. Гражданам, родившимся до 3 сентября 1945 года и не входящих в перечисленные категории, — 3 тысячи рублей.

Общее финансирование составит более миллиарда рублей. Выплаты получат до 9 мая.

Фото: Piter.tv