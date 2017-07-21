Самым холодным днем в Петербурге стало 26 марта

Идет снег и столбик термометра не поднялся выше +2.

По календарю, весна давно должна была прийти в Петербург. Но на дворе 26 марта, а в городе на Неве идет мокрый снег и столбик термометра не поднимается выше плюс двух градусов. Об этом в Facebook сообщил синоптик погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик рассказал, что именно сегодня в Петербурге один из самых холодных дней месяца.

В наступивший вторник на погоду Санкт-Петербурга окажет влияние циклон, перемещающийся в Верхневолжье. Михаил Леус

Однако, в пятницу, 29 марта, петербуржцев ждет солнце и плюс 10 градусов.

Фото: Михаил Леус/ Facebook