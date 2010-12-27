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В Петербурге нашли повешенного украинца на коленях
Сегодня, 11:08
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polinakravchenko
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В Петербурге нашли повешенного украинца на коленях

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В Полежавском парке нашли повешенным уроженца Украины.

Правоохранительные органы обнаружили труп у моста со стороны Петергофского шоссе в Полежавском парке. Тело погибшего находилась под деревом в сидячем положении, а также было подвешанно. Возле трупа сотрудники также обнаружили сумку с паспортом 44-летнего погибшего.

В ходе следствия выяснили, что мужчина был объявлен в федеральный розыск, как без вести пропавший. В Санкт-Петербурге украинец проживал в Кировском районе. По заключению экспертизы, мужчина погиб пять или шесть недель назад. В данный момент ведется следствие.

Теги: новости в спб , новости ленобалсти , проишествие
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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