В Петербурге нашли повешенного украинца на коленях

В Полежавском парке нашли повешенным уроженца Украины.

Правоохранительные органы обнаружили труп у моста со стороны Петергофского шоссе в Полежавском парке. Тело погибшего находилась под деревом в сидячем положении, а также было подвешанно. Возле трупа сотрудники также обнаружили сумку с паспортом 44-летнего погибшего.

В ходе следствия выяснили, что мужчина был объявлен в федеральный розыск, как без вести пропавший. В Санкт-Петербурге украинец проживал в Кировском районе. По заключению экспертизы, мужчина погиб пять или шесть недель назад. В данный момент ведется следствие.