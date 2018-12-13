Петербуржцы продавали подпольное лекарство для увеличения мышц

Следкому уже удалось изъять сырье на сумму более 2 миллионов рублей.

Следком Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело в отношении граждан, которые производили и сбывали лекарства незарегистрированные лекарства. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по СПб.

По данным следствия, неизвестные граждане организовали незаконное производство и сбыт незарегистрированного лекарственного средства, используемого для увеличения мышечной ткани. Злоумышленники работали от имени одной из коммерческих организаций.

В начале февраля оперативники купили у одного из фигурантов дела указанное лекарство за 120 тысяч рублей. Следователи совместно с сотрудниками Главного управления МВД проводят серию обысков в квартирах, на складах и в подпольной лаборатории по производству незарегистрированного лекарства. Уже удалось изъять сырье на сумму более 2 миллионов рублей и документы.

Фото: Piter.TV