В Петербурге росгвардейцы задержали рецидивиста, который украл из магазина 9 коробок конфет

Он без оплаты прошел с шоколадом через кассу, на ходу пряча похищенное под куртку.

В Петербурге росгвардейцы задержали рецидивиста, совершившего грабеж в сетевом магазине в Выборгском районе городе. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Мужчина утром 29 апреля похитил из супермаркета на улице Композиторов девять коробок с шоколадом. Он без оплаты прошел с ними через кассу, на ходу пряча похищенное под куртку. Администратор супермаркета заметила это и предприняла попытку догнать правонарушителя, спешно вышедшего на улицу.

В этот момент рядом с магазином проезжал наряд Росгвардии. Увидев злоумышленника, убегавшего с похищенными товарами от работницы магазина, росгвардейцы начали преследовать его и вскоре задержали неподалеку от супермаркета.

Сотрудники вневедомственной охраны доставили ранее судимого за грабеж и трижды привлекавшегося к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков и психотропных веществ в 58 отдел полиции. Похищенное было изъято. По факту совершенного грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее в Банковском переулке мужчина напал на петербурженку и отнял у нее телефон и кредитку.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны