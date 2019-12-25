Полностью вину признал только один из фигурантов.

В пятницу, 25 апреля, стало известно о том, что в Петербурге наркоторговцев отправили в колонию на 49 лет. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Преступники сбывали такие наркотики, как конопля, метамфетамин, амфетамин и марихуана. Отмечается, что кусты конопли фигуранты называли "наши девочки". Следствие выяснило, что для увеличения продаж они создали электронный магазин. Покупатели расплачивались с преступниками биткоинами.

Петербургских наркодилеров задержали 2018 году. Известно, что свою вину признал только один фигурант дела — Андрей Кохан. Он получил самое суровое наказание в виде 18 лет в исправительной колонии особого режима.

Ранее мы сообщали о том, что пожилая петербурженка перечислила лжеадвокату более полутора миллиона рублей.

Фото: пресс-служба Управления ФСБ России по Западному военному округу