Лучших специалистов строительных профессий определили в рамках Национального конкурса "СТРОЙМАСТЕР".

В Петербурге наградили лучших специалистов строительной отрасли. Торжественная церемония состоялась 6 декабря во Дворце труда, сообщил портал "Строительный Петербург".

Лучших специалистов строительных профессий определили в рамках Национального конкурса "СТРОЙМАСТЕР". Организаторами выступила Ассоциации "Национальное объединение строителей" при поддержке Комитета по строительству и Профсоюза строителей СПб и ЛО.

Победителей профессиональных соревнований выбирали в 11 номинациях: "Лучшая бригада", "Лучший по профессии", "Лучшая строительная площадка", "Лучший бытовой городок", "Лучшая саморегулируемая организация по работе с рабочими кадрами", "Лучшая трудовая династия", "Ветеран строительной отрасли Санкт–Петербурга", "Лучший руководитель строительной компании, внесший личный вклад в повышение престижа рабочей профессии", "Лучшее учебное заведение по подготовке рабочих", "Лучшее СМИ, освещающее вопросы профобразования", "Лучшая социально-ответственная компания".

На торжественной церемонии также отметили лучшие учебные заведения, обучающих будущих строителей.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург".