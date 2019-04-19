В Петербурге начал работу третий Евразийский женский форум

В одном месте собрались почти 500 влиятельных женщин из 110 стран.

В среду, 13 октября, в Петербурге официально стартовал третий Евразийский женский форум, объединяющий почти 500 влиятельных и активных женщин из 110 стран мира. В форуме принимают участие политики, общественные деятели, представители бизнеса и многие другие.

Форум начали с выступлений успешных предпринимательниц страны, а затем продолжили пленарным заседанием, которое открыла председатель совета Федерации Валентина Матвиенко. Главной темой женского форума стала тема "Женщины: глобальная миссия в новой реальности".

По словам Матвиенко, на прошлом форуме было принято решение создать глобальную цифровую платформу. Сегодня задуманное было осуществлено: благодаря цифровой платформе женщины-предприниматели смогут эффективно вести бизнес, обмениваться опытом, находить новых партнеров.

Мероприятие продлится три дня. За это время проведут около 300 встреч, сессий и круглых столов.

Ранее мы писали, что "Женский забег" ограничит движение по Таврической улице.

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