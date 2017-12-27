В Петербурге начинают оказывать помощь бездомным

В связи с похолоданиями, в Петербурге будут работать 13 домов ночного пребывания для бездомных.

По данным Комитета по социальной политике, для бездомных начинают действовать 13 домов ночного пребывания. В них смогут ночевать 290 человек. Помимо ночлега, люди смогут получить горячее питание, а при необходимости – первичную медицинскую помощь.

“Организованы пункты обогрева в помещениях ДНП, в которых бездомным гражданам предоставляется набор горячего питания для ускоренного согревания и, при необходимости, первичная доврачебная медицинская помощь”, - уточнили в комитете.

в Василеостровском районе Петербурга за Галерной гаванью;

в Калининском районе города на Неве на Минеральной улице у д.10-12;

в Приморском районе на Коломяжском проспекте у д.6;

во Фрунзенском районе на проспекте Девятого января у д.8.

В городе сформирован запас теплой одежды и обуви для нуждающихся.

По данным Комитета, на учете в СПб ГКУ «Центр учета и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства» состоит 2 877 бездомных граждан. 923 пенсионера из них – пенсионеры (437 – с инвалидностью).

В центре осуществляет работу горячая телефонная линия (телефон доверия). По рабочим дням по телефону: 767 0380 любой обратившийся гражданин или организация могут получить информацию об услугах, предоставляемых в Северной столице бездомным гражданам, учреждениях, занимающихся вопросами бездомности, правовую информацию и консультационные услуги.

Фото: сайт МЧС России