  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге начался фестиваль "Петербург. Пространство Пушкина"
Сегодня, 9:45
139
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге начался фестиваль "Петербург. Пространство Пушкина"

0 0

Разработана и онлайн-программа: видеодневник, трансляции, подкасты о крупнейших пушкинских постановках 20-го столетия.

В Северной столице начался фестиваль "Петербург – пространство Пушкина". Он посвящен 225-летию со дня рождения великого поэта. Праздничные мероприятия проводятся в Молодёжном театре на Фонтанке. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Цель фестиваля – погрузить гостей  в эпоху солнца русской поэзии. В фестивале примут участие  около трёх десятков театров, больше 60 библиотек, 7 музеев, кинотеатр "Аврора". Участники подготовили более сотни спектаклей, мастер-классов, концертов и других мероприятий, которые будут проведены во всех районах города. 

Разработана и онлайн-программа: видеодневник, трансляции, подкасты о крупнейших пушкинских постановках 20-го столетия.

Ранее мы писали, что в ночь с 31 мая на 1 июня состоится концерт "Музыка Дворцового моста".

Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Теги: петербург пространство пушкина, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии