Персонажи известной сказки Петра Ершова снова появятся на экранах.

В Петербурге начались съемки "Конька-Горбунка", сообщает 18 июля Российская газета".

Персонажи известной сказки Петра Ершова снова появятся на экранах. На этот раз в блокбастере, съемки которого начались в Петербурге. Идея проекта принадлежит кинокомпании СТВ, студии CGF и телеканалу "Россия-1". Режиссером картины станет Олег Погодин. Как сообщает "РГ", фильм планируют снимать поддержке Фонда кино.

В сценарии стихи Ершова переведут в прозу, но авторы сохранят стилистику сказки. Пластику и голос Конька-Горбунка в студии копирует Павел Деревянко, а компьютер переведет все в контуры волшебного скакуна. На роль Ивана-дурака продюсеры пригласили Антона Шагина, Царя сыграет Михаил Ефремов, а Царь-девицу - Паулина Андреева.

С точки зрения технологической сложности наша версия "Конька-Горбунка" превосходит все, что сейчас делается в России. У нас сильная команда, все работают с удовольствием и азартом, потому что любят сказки. Это вообще один из наиважнейших жанров в мировом кинематографе. Если говорить о кино для широкого зрителя, то все последние кассовые фильмы - сказки. Весь Голливуд занимается сказками. Думаю, что у нашего проекта может быть и международная судьба, несмотря на национальный характер этого произведения. Сергей Сельянов, продюсер фильма.

Фильм снимет оператор Владимир Башта. За визуальные эффекты будет отвечать компания CGF, создававшая графику для, "Движения вверх", "Экипажа" и "Викинга". Эскизы сказочных костюмов разработает лауреат кинопремии "Ника", художник Надежда Васильева.

Фото: Наше кино / официальный сайт.