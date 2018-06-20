В Петербурге начали тестировать 300 "Единых карт петербуржца"

Массовый выпуск начнется в мае 2019 года.

В Петербурге выпустили первые 300 единых карт петербуржца. Тестирование началось в пятницу, 5 марта. Для всех горожан эти карты станут доступны с мая текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На данный момент на "Единой карте петербуржца" есть четыре приложения: электронная подпись, транспортное, идентификационное и платежное. В скором времени на карте станет доступна еще одна функция – отображение всех мер социальной помощи и поддержки.

Участниками проекта стали Банк "Санкт-Петербург", Банк ВТБ, Сбербанк и Национальная система платежных карт.

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Фото: gov.spb.ru