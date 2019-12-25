В Петербурге начали собирать заявки на вакцинацию трудовых мигрантов

АО "Санкт Петербургское агентство медицинского туризма", подведомственное городскому Комитету по развитию туризма, 15 июля начало принимать заявки от работодателей по количеству иностранных сотрудников, желающих пройти вакцинацию от COVID-19. Заявки будут принимать до 20 июля.
График будет составляться на основании заявок и количества поступившей вакцины, предназначенной для иностранцев.
Для вакцинации иностранных работников власти Петербурга запросили поставку 200 тысяч доз "Спутника Лайт". Также прорабатывается механизм и размер оплаты вакцинации трудовых мигрантов.
За прошлые сутки от COVID-19 вакцинировались более 29 тыс. петербуржцев.
Фото: pixabay
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