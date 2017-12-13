В Петербурге начались мероприятия посвященные 60-летию атомного подводного флота России

На конференции "Атомному подводному флоту России - 60" обсудили актуальные темы и наградили отличившихся.

17 февраля в военно-морской академии Адмирала Кузнецова состоялось научно-историческая конференция, приуроченная к 60-летию Атомного подводного флота России. Она стала первым мероприятием в череде последующих празднований, которые расписаны на весь 2018 год.

В конференции приняли участие главком ВМФ Адмирал Владимир Королев, вице-губернатор Александр Говорунов, командующие флотами, ученые а также офицеры из морских частей России. На мероприятии обсудили актуальные темы связанных с будущим подлодок и отметили, что для Санкт-Петербурга судостроение останется в приоритете.

Говорунов поблагодарил собравшихся ученых за заслуги в развитии подводного флота. Также они были награждены Адмиралом за разработку и испытания лодок с ядерной энергетической установкой, ЦКБ МТ "Рубин" и СПМБМ "Малахит".

Моряки получили почетные знаки от минобороны, главнокомандующего ВМФ, а также награды за достижения в Арктике.