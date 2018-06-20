В Петербурге начали ловить корюшку, питающуюся трупами

Промышленный вылов будет продолжаться до мая.

В субботу, 13 апреля в Петербурге и Ленинградской области начался промышленный вылов корюшки. Он будет продолжаться до мая.

В 2018 году в Петербурге и его окрестностях выловили 1181,2 тонный этой рыбы. Отметим, что самая крупная корюшка водится в Неве, где сильное течение. Туда добираются только сильные особи.

Многие жители Петербурга любят эту рыбу, но и ненавистников у нее предостаточно. Люди отмечают, что корюшка ест все, что попадается на пути, включая падаль.

Фото:ВКонтакте/Александр Сидоров