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В Петербурге и Ленобласти началась промышленная ловля корюшки
Сегодня, 15:45
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nastya960

В Петербурге и Ленобласти началась промышленная ловля корюшки

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В прошлом году в Петербурге и области выловили 1181,2 тонну корюшки.

На выходных в Петербурге и Ленинградской области начался промышленный вылов корюшки. Он продлится до мая. Об этом сообщает Северо-Западное управление Росрыболовства.

Особенно крупная корюшка обитает в южной части Финского залива. В северной части она очень измельчала. В прошлом году в Петербурге и области выловили 1181,2 тонну корюшки (из Ладожского озера - 737,5 тонн, из Финского залива - 443,6 тонны).

Самую крупную корюшку стоит ловить в Неве.

Ранее на Piter.TV: Корюшку с обручальным кольцом поймал житель Петербурга.
Фото: ЭкоФиш/ ВК

Теги: корюшка, ловля, нева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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