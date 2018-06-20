В Петербурге и Ленобласти началась промышленная ловля корюшки

В прошлом году в Петербурге и области выловили 1181,2 тонну корюшки.

На выходных в Петербурге и Ленинградской области начался промышленный вылов корюшки. Он продлится до мая. Об этом сообщает Северо-Западное управление Росрыболовства.

Особенно крупная корюшка обитает в южной части Финского залива. В северной части она очень измельчала. В прошлом году в Петербурге и области выловили 1181,2 тонну корюшки (из Ладожского озера - 737,5 тонн, из Финского залива - 443,6 тонны).

Самую крупную корюшку стоит ловить в Неве.

Ранее на Piter.TV: Корюшку с обручальным кольцом поймал житель Петербурга.

Фото: ЭкоФиш/ ВК