В Петербурге началась доследственная  проверка после обрушения конструкции на складе

В результате взрыва котла пострадали четыре человека.

В ночь на четверг, 7 декабря, на улице Салова,44, взорвался отопительный котел. На складе, где произошел инцидент, рухнула конструкция помещения. Сейчас на месте ЧП проводится доследственная проверка Следственным отделом по Фрунзенскому району ГСУ СКР по Петербургу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате происшествия пострадали четыре человека, включая 12-летнюю девочку. У пострадавших были диагностированы ожоги, ушибы и переломы.

Известно, что в котельной произошла разгерметизация обогревательного оборудования, из-за чего отопительный котел вылетел на улицу и задел автомобиль Mercedes.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv