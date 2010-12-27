В Петербурге на женщину напала собака

Петербурженку на улице покусала собака бойцовской породы

18 октября вечером в Красносельском районе Санкт-Петербурга на женщину набросилась собака бойцовской породы, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

31-летняя жительница Петербурга вышла поздно вечером на прогулку со своим чихуахуа. На улице им встретился мужчина на вид лет 30-35, с короткой стрижкой и в камуфляжной форме, который шел предположительно со стаффордширским терьером.

Как сообщает пострадавшая, собака сначала бросилась на чихуахуа, а потом переключилась на женщину. Вскоре владелец оттащил своего питомца по имени Лондон.

В травмпункте 91-й поликлиники у женщины диагностировали укушенные ссадины передней брюшной стенки.

По факту случившегося полиция проводит проверку.