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В Петербурге на женщину напала собака
Сегодня, 10:11
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nadiputintseva
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В Петербурге на женщину напала собака

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Петербурженку на улице покусала собака бойцовской породы

 18 октября вечером в Красносельском районе Санкт-Петербурга на женщину набросилась собака бойцовской породы, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

31-летняя жительница Петербурга вышла поздно вечером на прогулку со своим чихуахуа. На улице им встретился мужчина на вид лет 30-35, с короткой стрижкой и в камуфляжной форме, который шел предположительно со стаффордширским терьером.

Как сообщает пострадавшая, собака сначала бросилась на чихуахуа, а потом переключилась на женщину. Вскоре владелец оттащил своего питомца по имени Лондон.

В травмпункте 91-й поликлиники у женщины диагностировали укушенные ссадины передней брюшной стенки.

По факту случившегося полиция проводит проверку. 

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Теги: напала собака , новости спб
Категории: Новости СПб

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