На троллейбусный маршрут №47 заступают электробусы

Трасса маршрута вытянется в три раза и свяжет Фрунзенский район с Московским проспектом.

Троллейбусный маршрут №47 в Петербурге с понедельника, 16 марта, начинает работу в новом режиме. Путь транспорта продлится до проспект Славы и станции метро "Московская", а на работу выйдут пять электробусов (троллейбусов с увеличенным автономным ходом). Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Маршрут №47 вытянется в три раза, связав Фрунзенский район с Московским проспектом. На данный момент на этой линии работает два обычных троллейбуса, приезжающих с интервалом в 16 минут. Электробусы придется ждать от 16 до 22 минут.

Чтобы проверить работу электробусов на участках дороги без контактной сети, транспорт пустят по пустой Белградской улице – продолжению привычной трассы. Пассажирские новинки проследуют от конечной "Малая Балканская улица" до Будапештской улицы, по Балканской площади и Малой Балканской улице, по улицам Димитрова и Белградской, проспекту Славы, улице Типанова и по Московскому проспекту до конечной "Московская площадь".

Ранее мы рассказывали, что в петербургский автобусный парк прибыло пять автобусов.

Фото: пресс-служба "Горэлектротранса"