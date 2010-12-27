В Невском районе Петербурга на стройке утонул трактор

Пост с фотографиями тонущей машины сразу стал "обрастать" комментариями, зачастую, весьма шутливыми.

Из-за дождя во время стройки в Петербурге "утонул" экскаватор, сообщают петербуржцы в группе "ДТП и ЧП".

Курьезный инцидент произошёл на Русановской улице, в Невском районе Петербурга. Местные жители увидели, что на месте стройки, рядом с их домами утонула машина. Некоторые очевидцы предположили, что это был трактор.

На Русановской улице, на реке Утка строили паркинг. После дождя утонул трактор. Очевидцы в социальных сетях.

Пост с фотографиями тонущей машины сразу стал "обрастать" комментариями, зачастую, весьма шутливыми. Петербуржцы предположили, что на фото изображен не трактор, а экскаватор. Кто-то предложил вытащить машину и сделать ей "искусственное дыхание", а некоторые решили, что трактор-экскаватор "просто купается". "Если смотреть на фотки тонущего трактора под музыку из "Титаника", то вообще прослезиться можно", - написал один из подписчиков группы.

Напомним, ранее Piter.TV писал о том, что пенсионер из Германии доехал до Ленобласти на своем раритетном тракторе.

Фото: ДТП и ЧП / ВК.