В Петербурге на лечение больных COVID-19 потратили почти 20 млрд рублей

По сравнению с 2021 годом, траты выросли на 5 миллиардов рублей.

С начала года в Петербурге на лечение больных с коронавирусом по полисам ОМС было потрачено почти 20 млрд рублей. Об этом сообщил врио директора территориального фонда ОМС Вадим Стожаров.

По сравнению с 2021 годом, траты выросли на 5 миллиардов рублей. Расходы в 2022 году будут зависеть от эпидемиологической ситуации в Петербурге. Всего в бюджет фонда ОМС на 2022 год заложено 128 млрд рублей.

Также в следующем году планируется потратить 432,8 миллиона рублей на диспансеризацию переболевших COVID-19.

Боткинская больница ежедневно принимает 60 пациентов с коронавирусом.

Фото: Piter.tv