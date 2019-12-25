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В Петербурге на карантине находится 106 классов
Сегодня, 14:14
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге на карантине находится 106 классов

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На карантин закрыты шесть групп в пяти детских садах города.

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что в Северной столице на карантин отправили 106 классов. Об этом заявили в в комитете образования Смольного.

По информации комитета по образованию, на дистанционном обучении сидят 0,53% от общего количества классов в Петербурге. Дети будут учиться на "удалёнке" две недели.

Отмечается, что за неделю до каникул число заболевших школьников в городе стало снижаться.

Ранее мы сообщали о том, что в Смольном заявили, что мошенники могут выдавать себя за волонтёров.

Фото:Piter.TV

Теги: власти петербурга, дистанционное обучние, коронавирус, смольный
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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