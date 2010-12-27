Фонд капитального ремонта Петербурга собрал за 5 лет 14 млрд рублей

Общая собираемость взносов составила 97,8%

Фонд капитального ремонта подводит итоги своей пятилетней работы. Сумма взносов, внесенных жителями Санкт-Петербурга за этот временной промежуток, превысила 14 миллиардов рублей.

Сообщается, что общая собираемость взносов в городе составила 97,8%. Пресс-служба добавила, что в жилых помещениях взносы внесли 98,8% собственников, а по нежилым – 73,5%.

В соответствии требованиям Жилищного кодекса, все средства направлены на оплату услуг и работа по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также на подготовку проектной документации , если она необходима. В фонде подчеркнули, что указанные средства не расходуются на иные цели.

Напомним, что жителей обязали уплачивать взносы на капремонт после официальной публикации Региональной программы капитального ремонта в 2014 году.

Фото: Фонд капитального ремонта