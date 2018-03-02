В Петербурге горит квартира в доме 1870 года

В Петербурге возник пожар в квартире жилого дома.

В Санкт-Петербурге утром 2 марта загорелась квартира в жилом доме на Обводном канале №56. Очевидцы пожара засняли происходящее на видео.

На кадрах видеозаписи видно, что горит жилище на четвортом этаже дома. Из окна квартиры валит густой черный дым, однако к месту происшествия уже подъезжают две пожарных машины. Далее сотрудники МЧС незамедлительно покинули специальные машины и проникли в жилой дом, чтобы потушить пожар.

Стало известно, что житель квартиры, в которой произошел пожар, успел покинуть помещения. Очевидцы утверждают, что происшествие обошлось без жертв.

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