В Петербурге на "Красном треугольнике" порезали трех мигрантов

На территории бывшего завода "Красный треугольник" напали на трех мигрантов. Инцидент произошел вечером накануне, 25 августа.
По словам пострадавших, на них в районе шести часов вечера напали неизвестные люди с ножами, сообщает АН "Оперативное прикрытие". Через два часа мигрантов доставили в Мариинскую больницу с различными травмами.
У 22-летнего потерпевшего колото-резаная рана шеи и резаная рана правой ягодицы, его состояние оценивают как тяжелое. Два других мигранта, 21 и 24 лет, получили несколько ударов ножом, травмы средней степени тяжести.
В настоящее время проверкой инцидента занимаются сотрудники 77 отдела полиции. Сотрудники правоохранительных органов считают, что конфликт носил бытовой характер. Отмечается, что на месте происшествия не было камер видеонаблюдения.
Фото: redeveloper.ru