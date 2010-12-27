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В Петербурге на "Красном треугольнике" порезали трех мигрантов
Сегодня, 11:28
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mari_dolbish
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В Петербурге на "Красном треугольнике" порезали трех мигрантов

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Полиция считает, что конфликт носил бытовой характер. На месте происшествия нет видеонаблюдения.

На территории бывшего завода "Красный треугольник" напали на трех мигрантов. Инцидент произошел вечером накануне, 25 августа.

По словам пострадавших, на них в районе шести часов вечера напали неизвестные люди с ножами, сообщает АН "Оперативное прикрытие". Через два часа мигрантов доставили в Мариинскую больницу с различными травмами.

У 22-летнего потерпевшего колото-резаная рана шеи и резаная рана правой ягодицы, его состояние оценивают как тяжелое. Два других мигранта, 21 и 24 лет, получили несколько ударов ножом, травмы средней степени тяжести.

В настоящее время проверкой инцидента занимаются сотрудники 77 отдела полиции. Сотрудники правоохранительных органов считают, что конфликт носил бытовой характер. Отмечается, что на месте происшествия не было камер видеонаблюдения. 

Фото: redeveloper.ru

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Теги: красный треугольник , многочисленные колото-резаные раны , нападение , напали на мигрантов , неизвестные с ножом
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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