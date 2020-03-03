В Петербурге на ИВЛ находятся 178 пациентов с коронавирусом

Доля тяжелых больных составляет 27%.

В четверг, 8 апреля, в межведомственном координационном совете сообщили, доля тяжело больных петербуржцев составляет 27%. На аппаратах ИВЛ находятся 178 пациентов.

Из 5 273 коек, развернутых для больных коронавирусом горожан, свободны 844 места – 16% от общего числа. Губернатор Александр Беглов отметил, что надежной защитой от нового вируса являются социальная дистанция, СИЗ, а также вакцинация.

Специалисты отмечают, что вторая волна идет на спад, однако медленно. Показатели заболеваемости близки к плато.

Ранее мы писали, что в Петербурге откроется 13 мобильный пункт вакцинации.

Фото: Piter.TV