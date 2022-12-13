В Петербурге на Главной арене "Юбилейного" перекрасили стены

В Петербурге 4-5 марта в дворце спорта "Юбилейный" пройдет финал Гран-при России по фигурному катанию .

В Петербурге 4-5 марта в дворце спорта "Юбилейный" пройдет финал Гран-при России по фигурному катанию с участием звезд. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По словам директора "Юбилейного" Натальи Назаровой, к соревнованиям готовились и "даже перекрасили стены на Главной арене в пепельно-серый цвет, чтобы телевизионная версия событий стала ярче и гарантированно передавала качественную "картинку" на экраны".

Ранее каток у флагштока хотят сделать самым большим в мире. Было принято решение о начале реализации третьего этапа расширения катка – до 22,5 тысячи "квадратов".

Фото: phxere

