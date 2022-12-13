В Петербурге на 40% упал спрос на элитную недвижимость в 2022 году

Самым успешным месяцем для девелоперов оказался февраль. Тогда заключили 5,6 тыс. договоров.

В прошлом году в Петербурге продали более 48,5 тыс. объектов. Это на 29% меньше, чем годом ранее. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает NSP.ru.

Самым успешным месяцем для девелоперов оказался февраль. Тогда заключили 5,6 тыс. договоров, при этом в мае и июне количество сделок составило 2,5 тыс. По мнению экспертов, колебания спроса связаны с изменениями условий выдачи ипотеки и геополитическими событиями. В декабре ситуация стабилизировалась, но на уровне ниже показателей 2021 года.

Как рассказали специалисты по недвижимости, повышенный спрос, который наблюдался в 2020-2021 годах, закончился, а сейчас покупкой недвижимости интересуются только те, кому срочно нужно решить жилищный вопрос, или инвесторы, у которых есть четкая стратегия и понимание того, как будет развиваться ситуация на рынке недвижимости.

Ранее недвижимость Петербурга продолжит дешеветь в 2023 году. При этом в приоритетных районах стоимость квартир будет дорожать. Но застройщики готовы идти на уступки, но в целом россияне и петербуржцы уже не слишком заинтересованы в покупке жилья – количество сделок постоянно сокращается.

Фото: Piter.tv

