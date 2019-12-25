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В Петербурге задержали мужчину за вымогательство более 20 млн рублей у адвоката
Сегодня, 10:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге задержали мужчину за вымогательство более 20 млн рублей у адвоката

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Мужчина угрожал адвокату применением насилия и даже убийством.

В Петербурге правоохранители задержали 44-летнего мужчину, который подозревается в вымогательстве и угрозах убийством. Об этом стало известно Piter.tv.

Установлено, что задержанный звонил с угрозами адвокату Санкт-Петербургской коллегии адвокатов и требовал от него сначала 100, а затем и 200 тысяч евро (около 23 млн рублей) за якобы потерянную выгоду, связанную с неудовлетворительным оказанием юридической помощи. Мужчина угрожал адвокату применением насилия и даже убийством.

Задержанного поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Piter.tv

Теги: адвокат, вымогательство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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