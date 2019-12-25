На Маршака мужчина выпрыгнул из окна дома при задержании

Полиция догнала его и в наручниках доставила в полицию. Мужчина находился в розыске.

Подозреваемый в наркоторговле при задержании выпрыгнул из окна второго этажа. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В первом часу ночи 21 февраля капитан полиции в сопровождении трех сержантов пришли с проверкой в квартиру на проспекте Маршака 16/3. Полиция предполагала, что именно в этой квартире находится 41-летний петербуржец, подозреваемый в хранении наркотиков. В его отношении было возбуждено уголовное дело в ноябре 2018 года, сам подозреваемый был отпущен под подписку о невыезде. Однако, после этого он скрылся. С января 2019 года мужчина находился в федеральном розыске.

Полицейские точно знали, что в квартире находятся двое мужчин и женщина. Но те затаились, на звонки и стук не реагировали, к дверям не подходили. Полиция решила ломать дверь. После вскрытия квартиры один мужчина выпрыгнул со второго этажа. Мужчину догнали и в наручниках доставили в полицию.

Ранее в ходе расследования дела о финансовой пирамиде полиция нашла наркоплантацию.

Фото: Piter.TV