В Петербурге мужчина отправлял ребенку с подложного аккаунта сообщения интимного характера

Злоумышленник назвался "Элиной Исаевой".

В полицию обратилась 35-летняя петербурженка, которая рассказала стражам порядка, что ее дочь получает сообщения интимного характера от незнакомки. Девочка общалась в соцсети "ВКонтакте" с фейком.

По информации Piter.tv, 12-летнему ребенку отправлял откровенные послания мужчина, который создал аккаунт, назвавшись "Элиной Исаевой".

Сейчас полицейские проверяют информацию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: торговый центр "Континент" сегодня эвакуировали.

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