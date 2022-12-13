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В Петербурге мужчина отправлял ребенку с подложного аккаунта сообщения интимного характера
Сегодня, 19:34
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В Петербурге мужчина отправлял ребенку с подложного аккаунта сообщения интимного характера

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Злоумышленник назвался "Элиной Исаевой".

В полицию обратилась 35-летняя петербурженка, которая рассказала стражам порядка, что ее дочь получает сообщения интимного характера от незнакомки. Девочка общалась в соцсети "ВКонтакте" с фейком. 

По информации Piter.tv, 12-летнему ребенку отправлял откровенные послания мужчина, который создал аккаунт, назвавшись "Элиной Исаевой". 

Сейчас полицейские проверяют информацию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: торговый центр "Континент" сегодня эвакуировали.

Фото: Pexels 

Теги: извращенец, отправлял интимные фото, педофил, полиция, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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