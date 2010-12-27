Психически больной петербуржец открыл огонь по карете "скорой помощи"

В Калининском районе неадекватный мужчина напал на врачей "скорой помощи".

В Калининском районе неадекватный молодой человек порезал шины машине “скорой помощи” и обстрелял медиков. В настоящее время петербуржец госпитализирован в психбольницу.

Инцидент произошел около семи часов вечера 12 декабря. У второго дома по улице Софьи Ковалевской сотрудники полиции задержали 28-летнего местного жителя. Выяснилось, что парень имел собственную квартиру в соседнем здании. Нарушителя отвезли в отделение, где у него изъяли травматический пистолет, пули и складной нож.

Оперативникам пришлось вызвать бригаду “скорой помощи”, чтобы те забрали петербуржца. Сейчас он находится в третьей больнице имени Скворцова-Степанова.