В Петербурге молодой депутат попался на вождении в нетрезвом виде

После прохождения теста выяснилось, что у депутата "Единой России" первая стадия алкогольного опьянения – прибор показал 0,450 мг/л, что равняется 1 промилле.

Ранним утром 21 августа в Калининском районе Петербурга молодой 24-лентий депутат попался на вождении в нетрезвом виде. Сотрудники полиции задержали молодого человека на пересечении Гренадерской улицы и Лесного проспекта около пяти часов утра. Об этом сообщает "Дорожный инспектор" в социальной сети "Вконтакте".

После прохождения теста выяснилось, что у депутата "Единой России" первая стадия алкогольного опьянения – прибор показал 0,450 мг/л, что равняется 1 промилле, сообщает "Дорожный инспектор" со сссылкой на ГУ МВД. В отношении водителя был составлен протокол по статье об управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. За это политику грозит лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Депутат Тосненского района был за рулем Land Rover, который числится за ООО "Водоканал" с пропиской в Дубровке. Отцом водителю приходится бывший гендиректор "Леноблводоканала", а ныне депутат ЗакСа Ленобласти Саяд Алиев, сообщает "Фонтанка".

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Фото и видео: Вконтакте / Дорожный инспектор

