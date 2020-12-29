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В Петербурге могут появиться мобильные пункты для вакцинации от коронавируса
Сегодня, 22:14
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smirenny

В Петербурге могут появиться мобильные пункты для вакцинации от коронавируса

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Мобильные пункты для вакцинации будут представлять собой мобильные выездные бригады.

В пятницу, 15 января, в Смольном начали рассматривать возможность создания мобильных пунктов, где будут ставить прививки от коронавируса, сообщили "Невские Новости".

Пресс-секретарь городского комитета по здравоохранению Ольга Рябинина отметила, что на данный момент приоритет сделан на открытие пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений, как федеральных, так и частных. Организации должны иметь медицинские лицензии и лицензии на вакцинацию. Чиновники прорабатывают вопрос организации мобильных пунктов. По словам Рябининой, мобильные пункты для вакцинации будут представлять собой мобильные выездные бригады.

Ранее мы писали, что в Смольном назвали число привитых петербуржцев, которые остановят пандемию.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина от коронавируса, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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