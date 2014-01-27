Вечером 17 сентября пробки на дорогах Петербурга достигли 5 баллов

Город "покраснел" от многочисленных аварий и дорожных работ.

В Петербурге, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", вечером 17 сентября дорожная ситуация достигла 5 баллов.

Из-за многочисленных пробок и дорожных работ автомобилистам придется отстоять в пробках в центре Петербурга: около станции метро "Адмиралтейская" (авария), на Невском, Каменноостровском (авария), Суворовском, Лиговском проспектах, на набережной Обводного канала, на Садовой улице, на набережной реки Фонтанки, на Дворцовой, Кронверкской набережных, на Большом проспекте Петроградской стороны, на Троицком мосту (авария), на Уральской улице, на набережной реки Смоленки и на 8-й и 9-й линии Васильевского острова (авария).

Небольшие заторы на дорогах наблюдаются в районе Пулковского шоссе (в сторону аэропорта Пулково), поселка Шушары (авария на Витебском проспекте) и на участке КАД (в районе станции метро "Обухово").

Фото: Piter.tv