Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 13:17
0
Shdaria
146
Код вставки плеера

В Петербурге митингуют против повышения пенсионного возраста

0
 
 

В Петербурге на улицы города вышли люди, чтобы показать свое недовольство пенсионной реформой. Таких оказалось очень много.

 В Санкт-Петербурге на площади Ленина вышли активисты, которые хотят побороться за справедливость. На месте проходит митинг против повышения пенсионного возраста. 

Жители Северной столицы вышли на улицу с плакатами, на которых крупными буквами написана суть протеста. 

Помимо разговоров, плакатов и подписей, недовольный народ пенсионной реформой подошли к проблеме творчески. Женщины придумали песню, которую вместе поют под интересный инструмент. Казалось бы, подача шуточная, а суть текста - крик россиян. 

Ранее мы сообщали о том, что москвичи присоединились к петербуржцам: в Сокольниках вышли люди против пенсионной реформы.

Теги: митинг , новости петербург , новости спб , пенсионная реформа
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5