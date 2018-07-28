В Петербурге митингуют против повышения пенсионного возраста

В Санкт-Петербурге на площади Ленина вышли активисты, которые хотят побороться за справедливость. На месте проходит митинг против повышения пенсионного возраста.
Жители Северной столицы вышли на улицу с плакатами, на которых крупными буквами написана суть протеста.
Помимо разговоров, плакатов и подписей, недовольный народ пенсионной реформой подошли к проблеме творчески. Женщины придумали песню, которую вместе поют под интересный инструмент. Казалось бы, подача шуточная, а суть текста - крик россиян.
Ранее мы сообщали о том, что москвичи присоединились к петербуржцам: в Сокольниках вышли люди против пенсионной реформы.