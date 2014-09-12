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В Петербурге мигрант украл 10 тыс. рублей с карты пенсионера
Сегодня, 11:19
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В Петербурге мигрант украл 10 тыс. рублей с карты пенсионера

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На Петергофском шоссе полицейские задержали подозреваемого.

В Красносельском районе 71-летний пенсионер потерял банковскую карту, после чего неизвестный списал с нее 10 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший обратился к стражам порядка 14 ноября. Мужчина написал заявление. Правоохранители завели уголовное дело по статье "Кража".

Во вторник, 12 декабря,  в 14:55 у дома № 3 по Петергофскому шоссе в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 30-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. 

Подробности выясняются. Расследование продолжается.

Ранее на Piter.tv: в Горелово утром пламя уничтожило баню.

Фото: Piter.tv

 

Теги: мошенник, петергофское шоссе, полиция, украл деньги у пенсионера
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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