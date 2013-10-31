В Петербурге изменят названия двух трамвайных остановок

Остановка "Каменноостровский проспект" теперь будет называться "Каменный остров".

В Петербурге 29 декабря изменят названия двух трамвайных остановок. Об этом сообщили в tg-канале "Организатор перевозок".

На маршруте № 40 остановка "Каменноостровский проспект" будет теперь называться "Каменный остров". На маршруте № 58 остановка "Торговый комплекс "Лента" получит название "Елизаветинская улица".

Комтранс Петербурга предупредил о масштабных ограничениях движения в новогодние праздники. 31 декабря с 00.00 до 23.59 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на 24 участках дорог. Останавливаться или парковаться запретят на ряде улиц, включая Большую Конюшенную, Большую и Малую Морские, Гороховую и Миллионную, Думскую и Михайловскую, Исаакиевскую и Казанскую площади, Адмиралтейскую набережную и участки набережных реки Мойки и Канала Грибоедова. Аналогичный запрет будет актуален на участке Невского проспекта от его начала до пересечения с Садовой улицей. В профильном ведомстве отметили, что автомобили нарушителей будут эвакуированы.

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Фото: Piter.tv