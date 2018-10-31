Центр Инновационной Медицины задолжал петербуржцу 8 миллионов

ООО "Центр Инновационной Медицины" заключило договор займа с частным лицом и не исполнило обязательств по договору. Теперь клиника должна частному лицу почти 8 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов.
Так как уладить все мирным путем не удалось, было возбуждено исполнительное производство о взыскании денежных средств. Судебный пристав взыскал средства с банковского счета должника, применил дополнительную санкцию в виде назначения исполнительского сбора в размере более 550 тысяч рублей. Также было арестовано медицинское оборудование для проведения КВЧ-терапии.
Если долг не будет погашен, арестованное имущество будет продано для возвращения денежных средств.
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Фото: Piter.TV
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