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Центр Инновационной Медицины задолжал петербуржцу 8 миллионов
Сегодня, 17:13
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nastya960

Центр Инновационной Медицины задолжал петербуржцу 8 миллионов

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Судебный пристав арестовал оборудование клиники.

ООО "Центр Инновационной Медицины" заключило договор займа с частным лицом и не исполнило обязательств по договору. Теперь клиника должна частному лицу почти 8 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов.

Так как уладить все мирным путем не удалось, было возбуждено исполнительное производство о взыскании денежных средств. Судебный пристав взыскал средства с банковского счета должника, применил дополнительную санкцию в виде назначения исполнительского сбора в размере более 550 тысяч рублей. Также было арестовано медицинское оборудование для проведения КВЧ-терапии.

Если долг не будет погашен, арестованное имущество будет продано для возвращения денежных средств.

Ранее на Piter.TV: Петербургские приставы арестовали автобетоносмеситель за миллионный долг.
Фото: Piter.TV

 

 

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Теги: долг, клиника, судебный пристав, центр инновационной медицины
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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