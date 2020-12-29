Массовая вакцинация петербуржцев от COVID-19 начнется в феврале

Записаться на прививку можно будет через госуслуги или кол-центры при поликлиниках.

Массовая вакцинация жителей Петербурга от коронавируса начнется в феврале. Об этом заявил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "78".

По словам чиновника, это будет возможно благодаря получению городом 80 тысяч доз вакцины и готовности инструментов для записи людей на прививку. Пациенты смогут записываться на процедуру через сайт госуслуг, а также через районные кол-центры при обращении в поликлинику или к врачу. Кроме того, рассказал Лисовец, в городе откроют еще 50 пунктов вакцинации: сейчас в работе задействованы 70 пунктов, где прививку сделают бесплатно.

<...> Будут добавлены еще 50 пунктов, из них 26 государственных, 24 частных и федеральных медицинских организаций, у которых уже есть лицензия и которые готовы начинать вакцинацию. Дмитрий Лисовец

Глава комздрава подчеркнул, что сейчас идет запись на вакцинацию для приоритетных групп, в которых входят медики, работники соцслужб, педагоги и горожане 60+.

В Петербурге за прошедшие сутки привили от коронавируса более 1,6 тысячи человек.

Фото: Piter.TV