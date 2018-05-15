В Петербурге люди застряли на аттракционе в "Диво Острове"

В Санкт-Петербурге посетители парка аттракционов "Диво Остров" застряли на висящей в воздухе "Ракете". Инцидент произошел сегодня, 29 июня.
Фото несчастных появилось в одном из пабликов соцсети "ВКонтакте".
Фото: "ДТП и ЧП"
Фото несчастных появилось в одном из пабликов соцсети "ВКонтакте".
В Санкт-Петербурге посетители парка аттракционов "Диво Остров" застряли на висящей в воздухе "Ракете". Инцидент произошел сегодня, 29 июня.
Фото несчастных появилось в одном из пабликов соцсети "ВКонтакте".
Фото: "ДТП и ЧП"
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