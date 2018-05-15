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В Петербурге люди застряли на аттракционе в "Диво Острове"
Сегодня, 15:30
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KaterinaKono13

В Петербурге люди застряли на аттракционе в "Диво Острове"

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Фото несчастных появилось в одном из пабликов соцсети "ВКонтакте".

В Санкт-Петербурге посетители парка аттракционов "Диво Остров" застряли на висящей в воздухе "Ракете". Инцидент произошел сегодня, 29 июня. 

Фото несчастных появилось в одном из пабликов соцсети "ВКонтакте".

Фото: "ДТП и ЧП"

Теги: диво остров, застряли на аттракционе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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