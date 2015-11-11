В Петербурге ликвидирован отдел по раскрытию заказных убийств

Решение вызвано заметным сокращением количества заказных убийств на территории города за последние годы.

В Северной столице ликвидировали отдел полиции, который занимался раскрытием заказных убийств. Об этом сообщила издание "Фонтанка".

Отметим, что решение вызвано заметным сокращением количества заказных убийств на территории города за последние годы. Самое большое число таких преступлений фиксировалось в 1995–1997-х г.г. во время конфликтов криминальных структур. Так, за 1997 год было совершено 726 убийств, 290 из которых признаны заказными. Особый отдел для борьбы с проблемой был сформирован 1 апреля 1999 года.

Число заказных убийств впервые за долгое время заметно убывает в 2001 году. Из 952 случаев убийств к таким случаям отнесли 95, что в три раза меньше, чем в прошлые годы. В 2010-х раскрываемость подобных дел стремится к 100%.

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Фото: Piter.TV