Петербургские ларьки будут отслеживать QR-кодами

С помощью электронных кодов Власти будут вычислять нелегальные точки.

В Петербурге временные ларьки будут оборудованы индивидуальными QR-кодами. В СПбГКУ "Имущество Санкт-Петербурга" сообщили, что уже выдали более 600 кодов.

Отличительные QR-коды выдадут предпринимателям, которые заключили договор в отношении городских земельных участков, переданных для размещения НТО. Комитет разработал идентифицирующие знаки в рамках реализации соответствующей программы, организованной в содружестве с бизнес-сообществом.

Таким образом, имущественный комитет реализовал техническую возможность синхронизации баз данных КИО с базой данных Региональной геоинформационной системы.

С введением QR-кодов, любой гражданин может определить законность размещения того или иного объекта и, в случае отсутствия кода, сообщить об этом. По мнению КИО, данные меры помогут эффективнее бороться с нелегальной торговлей в Петербурге.