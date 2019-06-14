В Петербурге курсантов-африканцев не накажут за "колдовской обряд"

Иностранцы опасались, что со стороны преподавателей могут последовать санкции.

В Петербурге курсантов-африканцев Морского корпуса Петра Великого не накажут за "колдовской обряд" на Васильевском острове.

Ранее молодые люди исполнили национальный танец, сопроводив его этническими песнями. Таким образом группа курсантов-африканцев в тельняшках намеревалась изгнать стратегического инвестора из устья реки Смоленки. После необычного перформанса молодые люди опасались, что со стороны преподавателей могут последовать санкции.

Не возникало никаких вопросов с офицерами — могу заверить. Если курсанты танцуют, значит, их все устраивает — они и Россию любят, и страны свои любят. Мы же, наоборот, проводим работу, чтобы они более дружелюбны были к Российской Федерации заявил заместитель по работе с личным составом Александр Дивизюк

Напомним, инвестор планирует продолжить строительство двух апарт-отелей на обоих берегах реки Смоленки возле улицы Кораблестроителей. Власти, судя по всему, поддержат это решение (против стройки активно протестовали и протестуют местные жители).

Ранее мы сообщали о том, что приют "Брошенный ангел" остался без кормов и лекарств после пожара.

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